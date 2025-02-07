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Дю Плесси и Стрикленд провели дуэль взглядов перед титульным реваншем в UFC (видео)

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Бойцы ММА Дрикус дю Плесси и Шон Стрикленд (слева направо)
Дрикус дю Плесси и Шон Стрикленд (слева направо). Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC)

Участники турнира UFC 312, который пройдет в австралийском Сиднее, провели заключительные дуэли взглядов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу промоушена.

Главным событием шоу станет титульный бой в среднем весе (до 83,9 кг). Южноафриканец Дрикус дю Плесси будет защищать пояс от посягательств американца Шона Стрикленда, который занимает первое место в рейтинге дивизиона.

Соперники уже бились в январе 2024 года, и тогда представитель США уступил раздельным решением судей, из-за чего потерял титул. Дю Плесси впоследствии один раз защитил пояс, победив нигерийца Исраэля Адесанью болевым приемом.

Перед реваншем южноафриканец и американец прошли официальное взвешивание и уложились в необходимый лимит. Затем в рамках церемониального взвешивания они провели дуэль взглядов.

Турнир UFC 312 пройдет в ночь на 9 февраля по казахстанскому времени. Вторым по значимости событием вечера также будет титульный бой: китаянка Вейли Чжан будет защищать пояс в женском минимальном весе (до 52,2 кг), на который претендует американка Татьяна Суарес — первый номер дивизиона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2218952-dyu-plessi-i-striklend-proveli-duel-vzglyadov-pered-titulnym-revanshem-v-ufc-video/