Нурмагомедов проиграл Оливейре на турнире UFC в Эр-Рияде

Российский боец смешанного стиля (ММА) Саид Нурмагомедов уступил бразильцу Винисиусу де Оливейре на турнире UFC в Эр-Рияде, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в легчайшем весе (до 61,2 кг) прошло в рамках основного карда шоу в столице Саудовской Аравии.

Поединок продлился все три раунда. В стартовом отрезке Нурмагомедов несколько раз сбил соперника с ног. Однако в следующих раундах Оливейра перехватил инициативу. В итоге судьи единогласно признали бразильца сильнейшим со счетом 29:28.

Оливейра выиграл пятый подряд бой, из них три — в UFC. Всего на счету 29-летнего бразильца 22 победы при трех поражениях.

Нурмагомедов уступил в четвертый раз за карьеру и в третий в UFC. В его активе осталось 18 побед.

Отметим, что 32-летний россиянин является однофамильцем бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и не приходится ему родственником.

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