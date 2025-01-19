Узбекистанец Богдан Гуськов "задушил" соперника и выиграл третий подряд бой в UFC

Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Богдан Гуськов продлил победную серию в Абсолютном бойцовском чемпионате, передает корреспондент NUR.KZ.

В предварительном карде турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе спортсмен в лимите полутяжелого веса (до 93 кг) встретился с американцем Билли Элеканой. Представитель США на коротком уведомлении заменил выбывшего бразильца Джонни Уокера — десятого номера дивизиона.

Бой был рассчитан на три раунда, но завершился во втором. Гуськов серией точных ударов потряс Элекану, который почти не отвечал на атаки соперника. В итоге узбекистанец набросил удушающий прием, и его оппонент быстро просигнализировал о сдаче.

32-летний Гуськов выиграл третий бой подряд. Всего в его активе 17 побед (все — досрочные) при трех поражениях. Перед турниром узбекистанец занимал 13-е место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC.

Элекана потерпел второе поражение при семи победах. Для 29-летнего американца минувший бой стал дебютным в UFC.

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