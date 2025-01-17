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Казахстанец Жалгас Жумагулов может провести бой в UFC

Опубликовано:

Бойцы Жалгас Жумагулов и Манель Капе
Жалгас Жумагулов - Манель Капе. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов может провести бой на турнире UFC 312 в Австралии, передает NUR.KZ со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Изначально на номерном турнире в австралийском Сиднее 8 февраля должен был пройти бой между японцем Рэем Цуруей и местным файтером Стюартом Николлом. Австралиец был вынужден сняться из-за травмы.

Жумагулов вызвался выйти на замену против непобежденного японца. На данный момент руководство UFC думает над тем, нужно ли сохранить этот поединок в карде с другим соперником. Решение по казахстанцу, как и по самому бою, будет принято в ближайшее время.

UFC 312 возглавят два титульных боя: чемпион в среднем весе южноафриканец Дрикус Дю Плесси встретится с американцем Шоном Стрикландом в главном поединке турнира, а китаянка Вейли Чжан будет защищать свой титул в минимальном весе против непобежденной американки Татьяны Суарес в соглавном событии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2212544-kazahstanec-zhalgas-zhumagulov-mozhet-provesti-boy-v-ufc/

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