Казахстанец Жалгас Жумагулов может провести бой в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов может провести бой на турнире UFC 312 в Австралии, передает NUR.KZ со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Изначально на номерном турнире в австралийском Сиднее 8 февраля должен был пройти бой между японцем Рэем Цуруей и местным файтером Стюартом Николлом. Австралиец был вынужден сняться из-за травмы.

Жумагулов вызвался выйти на замену против непобежденного японца. На данный момент руководство UFC думает над тем, нужно ли сохранить этот поединок в карде с другим соперником. Решение по казахстанцу, как и по самому бою, будет принято в ближайшее время.

UFC 312 возглавят два титульных боя: чемпион в среднем весе южноафриканец Дрикус Дю Плесси встретится с американцем Шоном Стрикландом в главном поединке турнира, а китаянка Вейли Чжан будет защищать свой титул в минимальном весе против непобежденной американки Татьяны Суарес в соглавном событии.

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