Казахстанский боец получил новый бой в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Николай Веретенников узнал дату и место следующего боя в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), передает NUR.KZ со ссылкой на Fightmag.
Казахстанский файтер выступит на номерном турнире UFC Vegas 102 15 февраля на арене UFC Apex в Лас-Вегасе. Соперником Веретенникова станет американский боец Рэй Гоффа. Поединок пройдет в полусредней весовой категории в предварительном карде вечера смешанных единоборств.
Возглавит турнир бой Джареда Каннонье из США против бразильца Грегори Родригеса в среднем дивизионе.
Напомним, Николай Веретенников дебютировал в американском промоушне в августе прошлого года. Боец из Казахстана проиграл раздельным решением судей американцу Дэнни Барлоу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2211587-kazahstanskiy-boec-poluchil-novyy-boy-v-ufc/