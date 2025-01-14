Казахстанский боец получил новый бой в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Николай Веретенников узнал дату и место следующего боя в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), передает NUR.KZ со ссылкой на Fightmag.

Казахстанский файтер выступит на номерном турнире UFC Vegas 102 15 февраля на арене UFC Apex в Лас-Вегасе. Соперником Веретенникова станет американский боец Рэй Гоффа. Поединок пройдет в полусредней весовой категории в предварительном карде вечера смешанных единоборств.

Возглавит турнир бой Джареда Каннонье из США против бразильца Грегори Родригеса в среднем дивизионе.

Напомним, Николай Веретенников дебютировал в американском промоушне в августе прошлого года. Боец из Казахстана проиграл раздельным решением судей американцу Дэнни Барлоу.

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