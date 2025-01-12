Россиянка ударила тренера после поражения в UFC (видео)

Российская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Виктория Дудакова резко отреагировала на свое поражение на турнире UFC Fight Night, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка выступила в предварительном карде шоу в Лас-Вегасе. В рамках женского минимального веса (до 52,2 кг) она билась с американкой Фатимой Клайн.

Поединок был рассчитан на три раунда, но завершился во втором. Представительница США заняла доминирующую позицию в партере и нанесла несколько ударов в голову соперницы. Дудакова не могла активно защищаться, у нее открылось рассечение, и рефери остановил бой, зафиксировав технический нокаут.

Это поражение стало вторым подряд для 25-летней россиянки. Впервые в карьере она уступила досрочно.

По завершении поединка в октагоне появился тренер Дудаковой Гасанали Гасаналиев. В трансляцию попал эпизод, когда он попытался подойти к подопечной и приобнять ее, но спортсменка отстранилась и нанесла ему пощечину.

"Ты даже не подошел. Ты там сидел. Настолько тебе пофиг!" — сказала Дудакова.

Гасаналиев же выругался на россиянку после эпизода с пощечиной.

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