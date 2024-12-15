Любимчика Трампа избили в UFC: поединок остановили из-за жуткого рассечения

Американский боец смешанного стиля (ММА) Хоакин Бакли одержал победу над своим соотечественником Колби Ковингтоном на турнире UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавило кард шоу в Тампе (штат Флорида, США). Перед поединком Ковингтон занимал шестое место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC (до 77,1 кг), Бакли — девятое.

Бой был рассчитан на пять раундов, но его остановили в концовке третьего. Врач не разрешила Ковингтону продолжать поединок из-за сильного рассечения и угрозы потерять веко. К этому моменту у американца было сильное кровотечение, заливавшее его лицо.

Таким образом, Бакли одержал победу техническим нокаутом. Он выиграл шесть последних поединков. Всего в активе 30-летнего американца 21 победа при шести поражениях.

Ковингтон уступил во втором поединке подряд. Теперь на счету бывшего обладателя временного пояса UFC 17 побед при пяти поражениях.

Напомним, что Ковингтон известен близкими отношениями с Дональдом Трампом, который посещал несколько турниров с участием бойца. 36-летний американец перед поединком с Бакли появился на арене, надев цепь с головой нового президента США.

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