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Бывший временный чемпион UFC Сирил Ган победил Александра Волкова в реванше

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Бойцы ММА Сирил Ган и Александр Волков (слева направо)
Сирил Ган и Александр Волков (слева направо). Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Французский боец смешанного стиля (ММА) Сирил Ган одержал победу над россиянином Александром Волковым на турнире UFC 310, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов прошло в основном карде шоу в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Перед очным поединком Ган занимал второе место в рейтинге тяжелого дивизиона (до 120,2 кг), Волков — третье.

Бой продлился все три раунда и получился очень конкурентным. Первый отрезок все три судьи отдали Гану, третий — Волкову. Определяющим оказался второй раунд, который со счетом 2:1 выиграл француз.

Таким образом, Ган одержал победу раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28). Бывший временный чемпион UFC выиграл второй бой подряд. Всего на счету 34-летнего француза 13 побед при двух поражениях.

Волков прервал серию из четырех выигранных боев. В активе 36-летнего россиянина теперь 38 побед при 11 поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2197599-byvshiy-vremennyy-chempion-ufc-siril-gan-pobedil-aleksandra-volkova-v-revanshe/

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