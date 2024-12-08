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Россиянин Мовсар Евлоев победил бывшего чемпиона UFC Алджамейна Стерлинга

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Российский боец ММА Мовсар Евлоев
Мовсар Евлоев. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Мовсар Евлоев одержал победу над американцем Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 310, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов прошло в предварительном карде шоу в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Перед очным боем Евлоев занимал пятое место в рейтинге полулегкого дивизиона (до 65,8 кг), Стерлинг — девятое.

Поединок продлился все три раунда и преимущественно прошел в партере. Первый отрезок остался за американцем на карточках всех судей. Следующие два забрал россиянин.

В итоге Евлоев одержал победу единогласным решением рефери. Все три судьи признали его сильнейшим со счетом 29-28.

Таким образом, 30-летний россиянин ингушского происхождения остался непобежденным. За карьеру он выиграл все 19 боев, в том числе восемь — в UFC.

Стерлинг уступил впервые после возвращения в полулегкий дивизион из легчайшего, где он владел чемпионским поясом. Всего на счету 35-летнего американца теперь 24 победы при пяти поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2197581-rossiyanin-movsar-evloev-pobedil-byvshego-chempiona-ufc-aldzhameyna-sterlinga/

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