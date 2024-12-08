Россиянин Мовсар Евлоев победил бывшего чемпиона UFC Алджамейна Стерлинга

Российский боец смешанного стиля (ММА) Мовсар Евлоев одержал победу над американцем Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 310, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов прошло в предварительном карде шоу в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Перед очным боем Евлоев занимал пятое место в рейтинге полулегкого дивизиона (до 65,8 кг), Стерлинг — девятое.

Поединок продлился все три раунда и преимущественно прошел в партере. Первый отрезок остался за американцем на карточках всех судей. Следующие два забрал россиянин.

В итоге Евлоев одержал победу единогласным решением рефери. Все три судьи признали его сильнейшим со счетом 29-28.

Таким образом, 30-летний россиянин ингушского происхождения остался непобежденным. За карьеру он выиграл все 19 боев, в том числе восемь — в UFC.

Стерлинг уступил впервые после возвращения в полулегкий дивизион из легчайшего, где он владел чемпионским поясом. Всего на счету 35-летнего американца теперь 24 победы при пяти поражениях.

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