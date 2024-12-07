Шавкат Рахмонов против Иэна Мачадо Гэрри: во сколько бой, трансляция

В ночь с 7 на 8 декабря по времени Астаны казахстанец Шавкат Рахмонов проведет очередной поединок под эгидой UFC. NUR.KZ рассказывает главное о противостоянии "Номада" с ирландцем Иэном Мачадо Гэрри.
Во сколько начнется бой?
Поединок Рахмонова и Мачадо Гэрри назначен вторым по значимости событием турнира UFC 310, который пройдет на "T-Mobile Arena" в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу начнется в 04:00 (8 декабря) по казахстанскому времени.
Основной кард стартует в 08:00, поэтому бой Рахмонова и Мачадо Гэрри стоит ожидать около 09:30 по Астане.
Где смотреть бой?
На территории Казахстана легальную прямую трансляцию поединка Рахмонова и Мачадо Гэрри предложит сервис Setanta Sports в рамках платной подписки.
Какие правила боя?
Соперники сойдутся в рамках полусреднего веса (до 77,1 кг). В рейтинге UFC этого дивизиона Рахмонов занимает третье место, Мачадо Гэрри идет седьмым.
Ожидается, что победитель противостояния поборется с Белалом Мухаммадом за чемпионский пояс. Изначально Рахмонов должен был биться именно с американо-палестинским спортсменом, но обладатель титула снялся с боя из-за проблем со здоровьем.
Поединок казахстанца и ирландца также рассчитан на пять раундов по пять минут. Если он продлится всю дистанцию, то победитель определится подсчетом очков на судейских карточках.
Какие результаты у Рахмонова и Мачадо Гэрри?
Оба спортсмена не знают поражений. Рахмонов досрочно выиграл все 18 поединков за карьеру (восемь нокаутов и десять сабмишенов). Мачадо Гэрри одержал победы во всех 15 боях в профессиональных ММА (семь нокаутов и один сабмишен).
Кто еще выступит на турнире UFC 310?
Главным событием вечера назначен титульный бой в наилегчайшем весе. Бразилец Александр Пантожа будет защищать пояс от посягательств японца Кая Асакуры.
Рахмонов и Мачадо Гэрри выйдут в октагон сразу после рейтингового реванша в тяжелом весе между французом Сирилом Ганом и россиянином Александром Волковым.
Также стоит отметить статусный поединок в полулегком дивизионе между непобежденным россиянином Мовсаром Евлоевым и американцем Алджамейном Стерлингом. Этот рейтинговый бой пройдет в предварительном карде.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2197515-shavkat-rahmonov-protiv-iena-machado-gerri-vo-skolko-boy-translyaciya/