Шавкат Рахмонов против Иэна Мачадо Гэрри: во сколько бой, трансляция

В ночь с 7 на 8 декабря по времени Астаны казахстанец Шавкат Рахмонов проведет очередной поединок под эгидой UFC. NUR.KZ рассказывает главное о противостоянии "Номада" с ирландцем Иэном Мачадо Гэрри.

Во сколько начнется бой?

Поединок Рахмонова и Мачадо Гэрри назначен вторым по значимости событием турнира UFC 310, который пройдет на "T-Mobile Arena" в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу начнется в 04:00 (8 декабря) по казахстанскому времени.

Основной кард стартует в 08:00, поэтому бой Рахмонова и Мачадо Гэрри стоит ожидать около 09:30 по Астане.

Где смотреть бой?

На территории Казахстана легальную прямую трансляцию поединка Рахмонова и Мачадо Гэрри предложит сервис Setanta Sports в рамках платной подписки.

Какие правила боя?

Соперники сойдутся в рамках полусреднего веса (до 77,1 кг). В рейтинге UFC этого дивизиона Рахмонов занимает третье место, Мачадо Гэрри идет седьмым.

Ожидается, что победитель противостояния поборется с Белалом Мухаммадом за чемпионский пояс. Изначально Рахмонов должен был биться именно с американо-палестинским спортсменом, но обладатель титула снялся с боя из-за проблем со здоровьем.

Поединок казахстанца и ирландца также рассчитан на пять раундов по пять минут. Если он продлится всю дистанцию, то победитель определится подсчетом очков на судейских карточках.

Какие результаты у Рахмонова и Мачадо Гэрри?

Оба спортсмена не знают поражений. Рахмонов досрочно выиграл все 18 поединков за карьеру (восемь нокаутов и десять сабмишенов). Мачадо Гэрри одержал победы во всех 15 боях в профессиональных ММА (семь нокаутов и один сабмишен).

Кто еще выступит на турнире UFC 310?

Главным событием вечера назначен титульный бой в наилегчайшем весе. Бразилец Александр Пантожа будет защищать пояс от посягательств японца Кая Асакуры.

Рахмонов и Мачадо Гэрри выйдут в октагон сразу после рейтингового реванша в тяжелом весе между французом Сирилом Ганом и россиянином Александром Волковым.

Также стоит отметить статусный поединок в полулегком дивизионе между непобежденным россиянином Мовсаром Евлоевым и американцем Алджамейном Стерлингом. Этот рейтинговый бой пройдет в предварительном карде.

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