"Неприятный тип": Шавкат Рахмонов двумя словами оценил чемпиона UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств, третий номер среднего дивизиона UFC Шавкат Рахмонов принял участие в опросе от ESPN, в котором ему нужно было оценить других файтеров своего веса, передает NUR.KZ.

Журналист попросил Рахмонова описать других бойцов среднего дивизиона одним или двумя словами.

Так по мнению казахстанца действующий обладатель чемпионского пояса в этом весе Белал Мухаммад "неприятный тип".

Первый номер рейтинга, британец Леон Эдвардс и третий номер, нигериец Камару Усман - "осторожный" и "балабол" соответственно.

Австралиец Джек Делла Маддалена - "рубака", а соперник по предстоящему бою Иэн Мачадо Гэрри также как Камару Усман по словам Рахмонова "постоянно болтает".

Напомним, Шавкат Рахмонов уже в этот уикенд, 8 декабря проведет бой против ирландца Иэна Мачадо Гэрри в со-главном событии турнира UFC 310.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.