Тренер Шавката Рахмонова прибыл в команду казахстанца перед боем на UFC 310

Команда Dar Pro Team в Instagram-аккаунте объявила, что тренер Баян Жангалов будет в углу казахстанского бойца смешанного стиля (ММА) Шавката Рахмонова в ближайшем поединке, передает NUR.KZ.

Непобежденный отечественный спортсмен выступит на турнире UFC 310 в ночь на 8 декабря по времени Астаны. Соперником Рахмонова будет ирландец Иэн Мачадо Гэрри, который заменил выбывшего чемпиона лиги в полусреднем весе Белала Мухаммада, представляющего США и Палестину.

Казахстанец уже находится в Штатах, где проводит заключительный этап подготовки к поединку. Во вторник его представители сообщили, что тренер спортсмена также присоединился к команде.

"Теперь уже точно. Баян Жангалов будет в углу Шавката Рахмонова в поединке против Иэна Гэрри", — говорится в публикации.

Сам пост содержит совместное фото команды казахстанца, а также его снимок с российским бойцом Александром Волковым, который тоже выступит на UFC 310.

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