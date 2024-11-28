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Стало известно, что мешало брату Хабиба Нурмагомедова в бою с казахстанским бойцом в UFC

Опубликовано:

Умар Нурмагомедов и Бекзат Алмахан (слева направо) в очном бою
Умар Нурмагомедов и Бекзат Алмахан (слева направо): Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Менеджер бойца смешанных единоборств Умара Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал про травму своего подопечного в поединке дебютанта UFC из Казахстана Бекзата Алмахана, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал "Ушатайка".

Поединок с Умаром Нурмагомедовым в марте этого года стал дебютом для Бекзата Алмахана в промоушене и завершился победой более опытного бойца.

Менеджер российского файтера заявил, что во время этого боя у Нурмагомедова была травма руки.

Умар Нурмагомедов дрался с дебютантом, Бекзатом. У него тоже было очень много причин сняться с боя. Он, можно сказать, на 20-30% только вышел. Поэтому и показал не самое яркое выступление, были опасные моменты. Но на это же никто не смотрит, смотрят на итог этого боя и то, как сам бой прошел. 
А если не секрет, какие проблемы у Умара были? Травмы?
Да, у него была травма, была инфекция. Он не мог бить рукой. Уже не помню — правой или левой. Он работал практически одной рукой, - заявил Магомедов.

Отметим, оба бойца выступают в легчайшей весовой категории. Россиянин занимает вторую строчку в рейтинге UFC данного дивизиона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2193839-stalo-izvestno-chto-meshalo-bratu-habiba-nurmagomedova-v-boyu-s-kazahstanskim-boycom-v-ufc/

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