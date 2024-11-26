Хамзат Чимаев назвал Шавката Рахмонова в числе лучших бойцов UFC

Российский боец смешанных единоборств, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев назвал непобежденного казахстанского бойца Шавката Рахмонова в числе лучших файтеров промоушена, передает NUR.KZ со ссылкой на Hustle show.

Чимаев составил список пяти лучших бойцов из стран СНГ, которые на данный момент являются лучшими в UFC в разных весовых категориях. В первую очередь файтер назвал Ислама Махачева. В списке также оказался Шавкат Рахмонов.

"Конечно, в первую очередь Ислам, который номер один сейчас вне категорий. Кто еще в UFC из СНГ? Там много ребят, и Шавкат, который сейчас за пояс будет драться, и Шара Буллет - новый хороший ударник. Кто там еще? Петр (Ян - прим. ред. ), Арман (Царукян - прим. ред. )", - заявил Хамзат Чимаев.

Напомним, Шавкат Рахмонов проведет свой следующий поединок 8 декабря на турнире UFC 310 против ирландского бойца Йэна Гэрри.

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