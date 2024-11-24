Казахстанский боец рассказал о срыве поединка с бывшим топом UFC, которого выгнали из промоушена

Казахстанский боец смешанных единоборств Алиби Идрис в интервью Sport + рассказал о предложении провести поединок с бывшим топовым файтером UFC Мохаммедом Мокаевым.

Непобежденный казахстанский файтер с рекордом 10-0 заявил, что его менеджеры отправили предложение в UFC, а также поведал о предложениях от других мировых ММА-промоушенов.

"Сейчас ищем бой в начале следующего года, ведутся переговоры. Пришло предложение от Лиги Rizin на 3-4 поединка, потом сделали предложение в UFC, теперь ждем сообщения от менеджеров. Планирую выступить в феврале-марте".

Также Идрис рассказал о возможном поединке с Мохаммедом Мокаевым (бывший топ-7 наилегчайшего веса UFC).

"Лига Brave предложила за три недели до поединка драться с Мохаммедом Мокаевым в весе 57 кг, но я тогда не тренировался по состоянию здоровья, поэтому отказался. На самом деле для меня этот бой был бы интересным, потому что Мокаев очень достойный бойец, он должен был стать чемпионом UFC. Хочу попробовать себя в поединке с сильнейшими. Поздно или рано я пойду в UFC, надеюсь на это".

Отметим, что все 10 поединков в профи Алиби Идрис провел в казахстанской лиге Naiza.

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