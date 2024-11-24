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"Поблагодари судей за победу": российский боец обратился к казахстанцу после поражения в титульном бою

Опубликовано:

Российский боец ММА Вячеслав Свищев
Российский боец ММА Вячеслав Свищев: instagram.com/vyacheslav.svischev/

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Свищев сделал громкое заявление после поражения в титульном поединке на турнире Naiza 69 в Алматы, сообщает NUR.KZ со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Свищев провел поединок с казахстанским файтером Дастаном Амангельды в рамках со-главного события турнира Naiza 69. Бойцы оспаривали титул чемпиона промоушена в легчайшем весе.

Бой, рассчитанный на пять раундов, продлился всю дистанцию и завершился победой казахстанца раздельным решением судей.

"Дастан, поблагодари судей и отдай им этот пояс. А президенту - выплатите мне весь гонорар, и на этом вопрос закрыт. Также поздравляю своего брата Петра Яна с победой на UFC", - заявил Вячеслав Свищев.

Отметим, что россиянин занимается с Яном в одной команде "Архангел Михаил".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2191617-poblagodari-sudey-za-pobedu-rossiyskiy-boec-obratilsya-k-kazahstancu-posle-porazheniya-v-titulnom-boyu/

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