"Поблагодари судей за победу": российский боец обратился к казахстанцу после поражения в титульном бою

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Свищев сделал громкое заявление после поражения в титульном поединке на турнире Naiza 69 в Алматы, сообщает NUR.KZ со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Свищев провел поединок с казахстанским файтером Дастаном Амангельды в рамках со-главного события турнира Naiza 69. Бойцы оспаривали титул чемпиона промоушена в легчайшем весе.

Бой, рассчитанный на пять раундов, продлился всю дистанцию и завершился победой казахстанца раздельным решением судей.

"Дастан, поблагодари судей и отдай им этот пояс. А президенту - выплатите мне весь гонорар, и на этом вопрос закрыт. Также поздравляю своего брата Петра Яна с победой на UFC", - заявил Вячеслав Свищев.

Отметим, что россиянин занимается с Яном в одной команде "Архангел Михаил".

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