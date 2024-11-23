Казахский боец уступил на турнире UFC и прервал серию побед

Китайский боец казахского происхождения Баергенг Джиелейиси (Балгын Женисулы) потерпел поражение на турнире UFC Fight Night, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен выступил на шоу в Макао (специальный административный район Китая). Его поединок с южнокорейцем Суянг Ю закрывал предварительный кард и был финалом шоу "Road to UFC" в легчайшем весе (до 61,2 кг).
Бой продлился все три раунда и прошел с явным преимуществом соперника Джиелейиси. Ю превзошел оппонента по числу точных ударов, проведенных тейкдаунов и времени контроля в партере.
В итоге южнокореец одержал победу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) и заработал контракт с UFC. Теперь на его счету 13 выигранных боев при трех поражениях и двух поединках без результата.
Джиелейиси прервал серию из четырех побед. За карьеру в ММА он выиграл 18 поединков и уступил в пяти.
Напомним, ранее на турнире в Макао поражение потерпел еще один этнический казах Махешат Хайсаер.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2191545-kazahskiy-boec-ustupil-na-turnire-ufc-i-prerval-seriyu-pobed/