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Этнический казах из Китая потерпел третье поражение в UFC

Опубликовано:

Китайский боец ММА Махешат Хайсаер
Махешат Хайсаер. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Китаец казахского происхождения Махешат Хайсаер (Максат Кайсар) уступил бразильцу Николасу Мотте на турнире UFC Fight Night, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в легком весе (до 70,3 кг) открыло кард шоу в Макао (специальный административный район Китая).

Поединок продлился все три раунда и прошел с явным преимуществом Мотты, который несколько раз потряс соперника. В итоге все три судьи признали бразильца сильнейшим со счетом 30-27.

31-летний Мотта выиграл второй бой подряд. Всего на его счету 15 побед при пяти поражениях и одном поединке без результата.

Рекорд Махешата в UFC стал отрицательным. Под эгидой промоушена он выиграл два боя и уступил в трех. Всего в активе 24-летнего казаха из Китая теперь 10 побед при четырех поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2191511-etnicheskiy-kazah-iz-kitaya-poterpel-trete-porazhenie-v-ufc/

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