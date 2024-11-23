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Ирландский боец UFC дерзко пообещал нанести первое поражение Шавкату Рахмонову

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Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Image

Ирландский боец смешанных единоборств Иэн Мачадо Гэрри в интервью порталу BJPenn.com высказался о поединке с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым, сообщает NUR.KZ.

Напомним, бойцы разделят октагон в рамках соглавного поединка турнира UFC 310 в Лас-Вегасе 8 декабря.

"Если честно, это я настаивал на бое с Шавкатом. Именно я добивался такого боя - непобежденный против непобежденного.
Мы вместе тренировались, и оба знаем, насколько мы хороши. Мы оба уважаем друг друга. Возможно, он уважает меня меньше, чем я уважаю его, но это нормально. Именно так и должно быть на этом этапе наших карьер. Но правда такова, что я заберу его нолик и заберу этот пояс", - заявил ирландец.

Рекорд Шавката Рахмонова в ММА составляет 18-0, Гэрри одержал 15 побед и не проиграл ни одного боя.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2191517-irlandskiy-boec-ufc-derzko-poobeshchal-nanesti-pervoe-porazhenie-shavkatu-rahmonovu/

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