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Джонс обогнал Перейру в рейтинге лучших бойцов UFC после победы над Миочичем

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Американский боец ММА Джон Джонс
Джон Джонс. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс улучшил свое положение в сводном рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт лиги.

На минувшей неделе представитель США нокаутировал своего соотечественника Стипе Миочича в главном поединке турнира UFC 309 и впервые защитил чемпионский пояс в тяжелом дивизионе.

В обновленном мужском рейтинге лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории Джонс поднялся с третьей на вторую позицию, опередив бразильца Алекса Перейру. Примечательно, что американец многократно заявлял о желании провести следующий поединок именно с чемпионом полутяжелого дивизиона.

Лидером мужского рейтинга остался россиянин Ислам Махачев, владеющий поясом в легком весе. Аналогичный женский рейтинг возглавляет кыргызстанка Валентина Шевченко — действующая чемпионка в наилегчайшей категории.

Позиции казахстанцев в новой версии не изменились. Шавкат Рахмонов удерживает третье место в рейтинге полусреднего дивизиона. Асу Алмабаев остается седьмым номером наилегчайшего веса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2189762-dzhons-obognal-pereyru-v-reytinge-luchshih-boycov-ufc-posle-pobedy-nad-miochichem/

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