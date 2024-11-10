Жалгас Жумагулов трижды отправил соперника в нокдаун и ворвется в топ лучших бойцов европейской ММА-лиги

Казахстанский боец смешанного стиля Жалгас Жумагулов одержал первую победу в рамках европейского ММА-промоушена Oktagon, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport Plus.

Жумагулов дебютировал на турнире Oktagon 63, который состоялся в столице Словакии Братиславе. Оппонентом казахстанца выступил боец из Уэльса (Великобритания) Аарон Эби.

В первом раунде Жалгасу удалось дважды отправить своего соперника в нокдаун. Поединок завершиться досрочно, врачи осмотрели валийца из-за обильного кровотечения, но спортсмен получил медицинское разрешение на продолжение боя.

Во втором отрезке отечественный файтер вновь отправил Эби на настил, однако ему удалось выстоять.

Бой, рассчитанный на три раунда, прошел всю дистанцию и завершился победой Жумагулова единогласным решением судей.

Отметим, что поскольку Аарон Эби занимает третье место в топе наилегчайшего веса лиги, эта победа обеспечит казахстанцу попадание десятку лучших.

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