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Российский боец Малыхин проиграл впервые в карьере и потерял один из трех поясов ONE

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Бойцы ММА Умар Кейн и Анатолий Малыхин (слева направо)
Умар Кейн и Анатолий Малыхин (слева направо). Фото: Пресс-служба ONE

Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Малыхин уступил сенегальцу Умару Кейну в титульном поединке на турнире ONE 169, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в тяжелом весе (до 120,2 кг) стало главным событием шоу, которое прошло в Бангкоке (Таиланд).

Поединок продлился все пять раундов. В стартовом отрезке Малыхин получил желтую карточку за то, что несколько раз цеплялся за канаты. В начале пятого раунда Кейн потряс оппонента, но не смог развить успех и финишировать его.

В итоге исход боя был решен судейскими карточками. Двое из трех судей признали сильнейшим 32-летнего сенегальца, который стал новым чемпионом ONE в тяжелом весе. За карьеру в ММА Кейн выиграл семь поединков и уступил в одном.

Малыхин потерпел первое поражение. При этом впервые его бой завершился по очкам. Ранее россиянин досрочно выиграл все 14 поединков в карьере.

36-летний Малыхин остается чемпионом ONE в средней и полутяжелой весовых категориях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2185217-rossiyskiy-boec-malyhin-proigral-vpervye-v-karere-i-poteryal-odin-iz-treh-poyasov-one/

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