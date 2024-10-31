Топовый боец покинул UFC после поражения от Асу Алмабаева

31-летний бразильский боец смешанного стиля Матеус Николау покинул Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный аккаунт в Х UFC Roster Watch.

20 октября Николау провел свой последний поединок в рамках промоушена Даны Уайта. Его соперником выступил казахстанский боец Асу Алмабаев. Бой, рассчитанный на три раунда, прошел всю дистанцию и завершился победой "Зульфикара" судейским решением.

Бывший седьмой номер наилегчайшей весовой категории шел на серии из трех поражений, его место в топе занял отечественный спортсмен. Сам Матеус Николау опустился на десятую позицию рейтинга UFC.

Отметим, что бразилец выступал в американской лиге с 2015 по 2018 год, затем вернулся в UFC в 2021. Его актуальный рекорд в ММА составляет 19-6-1.

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