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"Хватит убегать от меня": Анкалаев обратился к чемпиону UFC Перейре

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Российский боец ММА Магомед Анкалаев
Магомед Анкалаев. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев сделал заявление после победы над сербом Александром Ракичем на турнире UFC 308, передает NUR.KZ.

Противостояние спортсменов прошло в основном карде шоу в Абу-Даби. Анкалаев одержал победу единогласным решением судей и подчеркнул, что хочет поединок с обладателем пояса в полутяжелом весе бразильцем Алексом Перейрой.

"Думаю, я уже заслужил [биться за пояс]. Хочу сказать Алексу, чтобы он не бежал от меня, принял бой. Фанаты хотят увидеть этот бой", — сказал Анкалаев в октагоне.

Россиянин завершил свою речь после победы на английском фразой "Алекс, хватит убегать от меня".

Затем в интервью UFC Eurasia первый номер полутяжелого дивизиона подробнее высказался о своем желании биться за титул.

"Долгое время идем к вершине. У меня дорога какая-то длинная, но мы не собираемся останавливаться, будем идти вперед до конца. Мне обещали титульный бой после этого, но я должен был закончить досрочно. Я старался, шел вперед, но соперник начал вторым номером работать, бегать по рингу, и у меня не получилось.
Думаю, долго не буду отдыхать. Максимум две недели, наверное, отдохну, а потом потихоньку начну тренироваться. И будем ждать новостей" — заявил россиянин.

На данный момент беспроигрышная серия Анкалаева длится 13 боев (11 побед, одна ничья и один поединок без результата). В декабре 2022 года он уже бился за пояс UFC в полутяжелом весе. Чемпионский поединок с поляком Яном Блаховичем завершился вничью, поэтому титул остался вакантным на тот момент.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2179203-hvatit-ubegat-ot-menya-ankalaev-obratilsya-k-chempionu-ufc-pereyre/

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