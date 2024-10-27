Артур Бетербиев поздравил Хамзата Чимаева с победой над экс-чемпионом UFC

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории Артур Бетербиев на своей официальной странице в Instagram поздравил бойца UFC Хамзата Чимаева с восьмой победой в лиге, передает NUR.KZ.
Напомним, Чимаев одержал досрочную победу над экс-чемпионом промоушена Робертом Уиттакером в со-главном поединке турнира UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).
Отметим, что оба спортсмена являются уроженцами Чечни. Бетербиев подчеркнул, что земляки гордятся спортсменом.
"Искренне поздравляю моего дорогого БРАТА, именитого бойца UFC Хамзата Чимаева с блестящей победой в соглавном поединке турнира по смешанным единоборствам UFC 308!..
Мастерство Хамзата, его стойкость и воля к победе не смогли не вызвать искреннее восхищение у всех, кто наблюдал за поединком!
Желаем Хамзату новых свершений, здоровья и удачи в следующих боях! Вперед к новым вершинам! Дала аьтто бойла, ВАША!", - написал Бетербиев.
Ранее Чимаев также поздравил Артура Бетербиева после победы над Дмитрием Биволом в поединке за "абсолют".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2179185-artur-beterbiev-pozdravil-hamzata-chimaeva-s-pobedoy-nad-eks-chempionom-ufc/