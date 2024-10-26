Рейтинговый бой в дивизоне Шавката Рахмонова завершился техническим нокаутом экс-чемпиона UFC

Десятый номер рейтинга полусредней весовой категории UFC американец Джефф Нил одержал победу техническим нокаутом над экс-чемпионом промоушена Рафаэлем дос Аньосом, передает корреспондент NUR.KZ.
Файтеры встретились в прелимах турнира UFC 308 в Абу-Даби. Бой в рамках полусреднего веса, где также выступает непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов, завершился победой Нила техническим нокаутом в первом раунде.
Дос Аньос получил травму колена в стартовом отрезке, из-за чего не смог продолжить поединок. Рефери остановил схватку и зафиксировал технический нокаут. По предварительной информации, у спортсмена может быть диагностирован разрыв крестообразных связок.
40-летний дос Аньос становился чемпионом UFC в легком весе, бойцу удалось завоевать титул в 2015 году.
Джефф Нил ранее дрался с Рахмоновым. Поединок с "Номадом" состоялся в марте 2023 и завершился досрочной победой казахстанца.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2179059-reytingovyy-boy-v-divizone-shavkata-rahmonova-zavershilsya-tehnicheskim-nokautom-eks-chempiona-ufc/