Рейтинговый бой в дивизоне Шавката Рахмонова завершился техническим нокаутом экс-чемпиона UFC

Десятый номер рейтинга полусредней весовой категории UFC американец Джефф Нил одержал победу техническим нокаутом над экс-чемпионом промоушена Рафаэлем дос Аньосом, передает корреспондент NUR.KZ.

Файтеры встретились в прелимах турнира UFC 308 в Абу-Даби. Бой в рамках полусреднего веса, где также выступает непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов, завершился победой Нила техническим нокаутом в первом раунде.

Дос Аньос получил травму колена в стартовом отрезке, из-за чего не смог продолжить поединок. Рефери остановил схватку и зафиксировал технический нокаут. По предварительной информации, у спортсмена может быть диагностирован разрыв крестообразных связок.

40-летний дос Аньос становился чемпионом UFC в легком весе, бойцу удалось завоевать титул в 2015 году.

Джефф Нил ранее дрался с Рахмоновым. Поединок с "Номадом" состоялся в марте 2023 и завершился досрочной победой казахстанца.

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