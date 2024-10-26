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Уроженец Дагестана одержал досрочную победу на турнире UFC 308

Опубликовано:

Боец UFC Абусупьян Магомедов
Боец UFC Абусупьян Магомедов: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Немецкий боец смешанных единоборств дагестанского происхождения Абусупьян Магомедов одержал вторую победу подряд в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает NUR.KZ.

34-летний средневес выступил в прелиме номерного турнира UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ), где его соперником был представитель Бразилии Брунно Феррейра.

По ходу поединка уроженец Дагестана при равной борьбе был потрясен во втором раунде, однако в завершающей пятиминутке ему удалось выполнить удушающий прием "треугольник" и одержать вторую победу в промоушене Даны Уайта.

В бою с Феррейрой Магомедов нанес 29 акцентированных ударов по сопернику, а также провел четыре успешных тейкдауна после восьми попыток.

Новый рекорд немецкого файтера составляет 27 побед, шесть поражений и одну ничью. Феррейра за карьеру выиграл 12 боев и уступил в двух.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2179053-urozhenec-dagestana-oderzhal-neozhidannuyu-pobedu-na-turnire-ufc-308/

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