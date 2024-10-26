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Первый татарин в UFC одержал пятую победу в лиге

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Российский боец ММА Ринат Фахретдинов
Ринат Фахретдинов. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ринат Фахретдинов одержал победу над бразильцем Карлосом Леалом на турнире UFC 308, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в полусреднем весе (до 77,1 кг) открыло кард шоу в Абу-Даби. Леал вышел на бой на коротком уведомлении, заменив выбывшего из-за травмы узбекистанца Нурсултона Рузибоева.

Поединок продлился все три раунда и получился конкурентным. В итоге Фахретдинов одержал победу единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

33-летний россиянин выиграл пять боев в UFC и еще один свел к ничьей. Всего в его активе теперь 23 победы при одном поражении и упомянутой ничьей. Отметим, что Фахретдинов стал первым этническим татарином в промоушене.

Леал дебютировал под эгидой UFC. Всего в профессиональных ММА 30-летний бразилец одержал 21 победу при пяти поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2179022-pervyy-tatarin-v-ufc-oderzhal-pyatuyu-pobedu-v-lige/

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