Дамир Исмагулов рассказал об отношении Хамзата Чимаева к Казахстану

Боец смешанных единоборств Дамир "Казах" Исмагулов на своей официальной странице в Instagram поделился кадрами совместной тренировки с Хамзатом Чимаевым, сообщает NUR.KZ.

Спортсмены провели совместные тренировочные сборы в горах Эльбруса, где Чимаев попросил у Исмагулова куртку сборной Казахстана.

"На сборах в горах Эльбруса Хамзат Чимаев попросил у меня спортивку Казахстана, и я с удовольствием обменялся с ним, приятно видеть и слышать как он с особым теплом отзывается о казахах и нашей республике. Желаю победы воин", - написал файтер.

Напомним, что ранее "Борз" вступал в словесную перепалку с казахстанским бойцом Шавкатом Рахмоновым, однако позже разногласия утихли.

В воскресенье Чимаеву предстоит поединок с экс-чемпионом UFC Робертом Уиттакером в со-главном поединке турнира UFC 308 в Абу-Даби.

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