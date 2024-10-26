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Дамир Исмагулов рассказал об отношении Хамзата Чимаева к Казахстану

Опубликовано:

Дамир Исмагулов и Хамзат Чимаев
Дамир Исмагулов и Хамзат Чимаев: instagram.com/ismagulov_damir/

Боец смешанных единоборств Дамир "Казах" Исмагулов на своей официальной странице в Instagram поделился кадрами совместной тренировки с Хамзатом Чимаевым, сообщает NUR.KZ.

Спортсмены провели совместные тренировочные сборы в горах Эльбруса, где Чимаев попросил у Исмагулова куртку сборной Казахстана.

"На сборах в горах Эльбруса Хамзат Чимаев попросил у меня спортивку Казахстана, и я с удовольствием обменялся с ним, приятно видеть и слышать как он с особым теплом отзывается о казахах и нашей республике. Желаю победы воин", - написал файтер.

Напомним, что ранее "Борз" вступал в словесную перепалку с казахстанским бойцом Шавкатом Рахмоновым, однако позже разногласия утихли.

В воскресенье Чимаеву предстоит поединок с экс-чемпионом UFC Робертом Уиттакером в со-главном поединке турнира UFC 308 в Абу-Даби.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2178972-damir-ismagulov-rasskazal-ob-otnoshenii-hamzata-chimaeva-k-kazahstanu/

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