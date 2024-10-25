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Топурия, Холлоуэй, Чимаев и другие участники UFC 308 прошли взвешивание

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Американский боец Макс Холлоуэй
Макс Холлоуэй. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Все поединки, запланированные на турнир UFC 308, остались в силе по итогам процедуры взвешивания, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу американского промоушена.

Шоу пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) в субботу, 26 октября. Начало запланировано на 19:00 по казахстанскому времени.

В пятницу участники прошли обязательную процедуру взвешивания. По ее итогам все бойцы уложились в лимиты своих весовых категорий.

В частности, в силе остался главный поединок вечера, в котором грузин Илия Топурия будет защищать титул в полулегком весе от посягательств американца Макса Холлоуэя. Оба соперника на взвешивании показали 65,77 кг.

Во втором по значимости событии турнира в рамках среднего дивизиона встретятся австралиец Роберт Уиттакер и представитель ОАЭ Хамзат Чимаев. Они показали вес 84,14 кг и 84,36 кг соответственно.

Позднее в пятницу состоится церемониальная процедура взвешивания, во время которой спортсмены выйдут к болельщикам и проведут последние дуэли взглядов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2178816-topuriya-hollouey-chimaev-i-drugie-uchastniki-ufc-308-proshli-vzveshivanie/

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