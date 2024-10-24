"Хочу установить рекорд UFC": Шара Буллет – о следующем поединке

Непобежденный российский боец смешанного стиля (ММА) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, заявил о намерении установить рекорд в UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал организации.

Российский средневес заявил, что хочет побить рекорд по показателю самых частых выступлений в промоушене Даны Уайта.

Напомним, что бой Шары Буллета против Армена Петросяна на UFC 308 станет третьим для "Пирата" за последние пять месяцев.

"Я буду просить дать мне еще один бой в этом году и очень настроен на это. Я надеюсь оправдать доверие Даны Уайта и поставить рекорд UFC по количеству выступлений за короткий промежуток времени", - заявил боец на пресс-конференции перед турниром UFC 308.

Напомним, что в последний раз Магомедов выходил в октагон в августе текущего года, его статистика в ММА составляет 14 побед в 14 поединках.

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