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"Хочу установить рекорд UFC": Шара Буллет – о следующем поединке

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Российский боец ММА Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет). Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Непобежденный российский боец смешанного стиля (ММА) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, заявил о намерении установить рекорд в UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал организации.

Российский средневес заявил, что хочет побить рекорд по показателю самых частых выступлений в промоушене Даны Уайта.

Напомним, что бой Шары Буллета против Армена Петросяна на UFC 308 станет третьим для "Пирата" за последние пять месяцев.

"Я буду просить дать мне еще один бой в этом году и очень настроен на это. Я надеюсь оправдать доверие Даны Уайта и поставить рекорд UFC по количеству выступлений за короткий промежуток времени", - заявил боец на пресс-конференции перед турниром UFC 308.

Напомним, что в последний раз Магомедов выходил в октагон в августе текущего года, его статистика в ММА составляет 14 побед в 14 поединках.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2178701-hochu-ustanovit-rekord-ufc-shara-bullet-o-sleduyushchem-poedinke/

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