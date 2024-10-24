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Топурия — Холлоуэй, Уиттакер — Чимаев: звезды UFC 308 провели дуэли взглядов

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Бойцы ММА Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев (слева направо)
Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев (слева направо). Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Участники турнира UFC 308, который пройдет в Абу-Даби провели дуэли взглядов, передает NUR.KZ. Видео стердаунов опубликовала пресс-служба американского промоушена.

Номерное шоу пройдет в столице ОАЭ в субботу, 26 октября. В преддверии турнира главные звезды карда провели пресс-конференцию, после которой состоялись дуэли взглядов.

В соглавном событии вечера сойдутся австралиец Роберт Уиттакер и представитель ОАЭ Хамзат Чимаев. Во время стердауна они подошли вплотную друг к другу, однако не стали провоцировать потасовку и обменялись рукопожатием.

Следом дуэль взглядов провели грузин Илия Топурия и американец Макс Холлоуэй. Их бой за титул в полулегком весе возглавит UFC 308. После стердауна Топурия набросил пояс на плечо и позировал с ним.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2178641-topuriya-hollouey-uittaker-chimaev-zvezdy-ufc-308-proveli-dueli-vzglyadov/

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