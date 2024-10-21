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Нурмагомедов лишился соперника за шесть дней до турнира UFC 308

Опубликовано:

Российский боец ММА Саид Нурмагомедов
Саид Нурмагомедов. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Поединок российского бойца смешанного стиля (ММА) Саида Нурмагомедова на турнире UFC 308 оказался под угрозой срыва, передает NUR.KZ со ссылкой на известного инсайдера Дэймона Мартина.

Однофамилец бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова должен был встретиться в предварительном карде шоу с бразильцем Даниэлем Сантосом в рамках легчайшего веса.

По информации Мартина, спортсмен из Южной Америки снялся с турнира. Причины не называются. Отмечается, что промоушен активно ищет того, кто сможет побиться с Нурмагомедовым на коротком уведомлении.

Турнир UFC 308 пройдет 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Главным событием вечера станет титульный бой в полулегком весе между грузином Илией Топурией и американцем Максом Холлоуэем. Казахстанских спортсменов в карде нет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2177070-nurmagomedov-lishilsya-sopernika-za-shest-dney-do-turnira-ufc-308/

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