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Кровавым нокаутом завершился главный бой турнира UFC

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Бойцы ММА Мишель Перейра и Энтони Эрнандес (слева направо)
Мишель Перейра и Энтони Эрнандес (слева направо). Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Энтони Эрнандес одержал победу над бразильцем Мишелем Перейрой на турнире UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в среднем весе (до 83,9 кг) возглавило шоу серии Fight Night в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Поединок был рассчитан на пять раундов и завершился за 2,5 минуты до финального гонга.

В заключительном отрезке Эрнандес перевел соперника в партер и занял доминирующую позицию. Благодаря попаданию локтем американец нанес Перейре кровавое рассечение.

После серии жестких безответных ударов от Эрнандеса рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут.

Американец одержал шестую подряд победу и получил бонус в 50 тысяч долларов за "Выступление вечера".

Перейра прервал серию из восьми выигранных боев и уступил впервые с февраля 2020 года.

Отметим, что перед турниром Эрнандес занимал 13-е место в рейтинге среднего дивизиона UFC, бразилец шел строчкой ниже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2176443-krovavym-nokautom-zavershilsya-glavnyy-boy-turnira-ufc/

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