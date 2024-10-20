Фрэнсис Нганну нокаутом выиграл первый бой в MMA после ухода из UFC

Камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну нокаутировал бразильца Ренана Феррейру в титульном поединке PFL, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в тяжелом весе (свыше 93 кг) возглавило турнир PFL Super Fights: Battle of the Giants в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии.

Поединок был рассчитан на пять раундов, но завершился в первом. Нганну выполнил тейкдаун, после чего развил контроль в партере.

Оказавшись в доминирующей позиции за спиной соперника, камерунец обрушил на него серию безответных ударов. Рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут на четвертой минуте.

Нганну провел первый поединок в MMA с января 2022 года, когда он защитил чемпионский титул UFC. За победу над Феррейрой 38-летний камерунец получил пояс PFL.

Теперь победная серия Нганну длится семь боев. Всего в MMA он выиграл 18 поединков и уступил в трех.

На счету 34-летнего Феррейры теперь 13 побед при четырех поражениях и трех боях без результата. В прошлом году бразилец выиграл Гран-при PFL в тяжелом весе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.