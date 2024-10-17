Шавкат Рахмонов включил Хамзата Чимаева в топ-5 лучших бойцов из СНГ

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Шавкат Рахмонов в подкасте HUSTLE SHOW озвучил свою подборку лучших файтеров и СНГ, сообщает NUR.KZ.

Лучшим бойцом из постсоветского пространства Рахмонов назвал экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Среди действующих спортсменов "Номад" на первом месте расположил нынешнего обладателя титула в легком весе Ислама Махачева, Мовсара Евлоева, Умара Нурмагомедова, Хамзата Чимаева и еще одного бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Петра Яна.

Напомним, что 8 декабря Шавкат Рахмонов выступит в рамках главного события турнира UFC 310, где ему предстоит побороться за пояс UFC в полусреднем весе против файтера из США Белала Мухаммада.

В последний раз казахстанец выходил в октагон 17 декабря прошлого года и досрочно победил звездного ветерана Стивена Томпсона.

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