UFC официально объявил чемпионский бой Шавката Рахмонова

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Шавкат Рахмонов получил титульный поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу лиги.

В опубликованном обращении главы промоушена Даны Уайта частично анонсирован кард турнира UFC 310, состоится 8 декабря 2024 года на "T-Mobile Arena" в Лас-Вегасе.

Шоу возглавит титульный бой в полусреднем весе (до 77,1 кг) с участием Рахмонова. Казахстанец, занимающий третье место в рейтинге дивизиона, встретится с обладателем пояса Белалом Мухаммадом, который представляет Палестину.

"Белал идет на серии из 11 поединков без поражений протяженностью более шести лет. Он намерен провести первую защиту титула, опираясь на элитную борьбу.

Шавкат — непобежденный. Все 18 поединков он выиграл досрочно, при этом половину из них — в первом раунде. У Шавката потрясающая защита от тейкдаунов, и он провел меньше половины процента от всего времени боев в позиции снизу.

Это невероятное противостояние разных стилей. Продлит ли Белал свое наследие, или же у Казахстана появится первый чемпион UFC?" — сказал Уайт.

Мухаммад забрал пояс благодаря победе над британцем Леоном Эдвардсом. Рахмонов в своем последнем поединке в прошлом декабре одолел американца Стивена Томпсона.

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