"Казахи – неслучайные люди": новичок UFC – об узнаваемости казахстанских бойцов

Новоиспеченный казахстанский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дияр Нургожай рассказал о реакции на отечественных файтеров в США, сообщает Sport Plus Qazaqstan.

В частности спортсмен рассказал о тренировках Шавката Рахмонова и Асу Алмабаева в американском зале Kill Cliff.

"Шавкат и Асу давно тренируются в зале Kill Cliff. Мы вошли в зал с нашим флагом. Тогда файтеры тепло встретили нас со словами „О, гости из Казахстана приехали“. Они знают, что Шавкат тренируется на очень высоком уровне, видят его мастерство на ринге. То-есть они знают, что казахи это неслучайные люди. Это мы доказали после и на деле, в спаррингах. Где бы я ни находился, я тренировался по максимуму, дрался до конца ради своей страны", — сказал Нургожай.

Напомним, Дияр Нургожай пополнил ростер UFC благодаря яркой победе нокаутом на Претендентской серии Даны Уайта.

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