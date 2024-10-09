Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Казахи – неслучайные люди": новичок UFC – об узнаваемости казахстанских бойцов

Опубликовано:

Казахстанский боец UFC Дияр Нургожай
Дияр Нургожай: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Новоиспеченный казахстанский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дияр Нургожай рассказал о реакции на отечественных файтеров в США, сообщает Sport Plus Qazaqstan.

В частности спортсмен рассказал о тренировках Шавката Рахмонова и Асу Алмабаева в американском зале Kill Cliff.

"Шавкат и Асу давно тренируются в зале Kill Cliff. Мы вошли в зал с нашим флагом. Тогда файтеры тепло встретили нас со словами „О, гости из Казахстана приехали“. Они знают, что Шавкат тренируется на очень высоком уровне, видят его мастерство на ринге. То-есть они знают, что казахи это неслучайные люди. Это мы доказали после и на деле, в спаррингах. Где бы я ни находился, я тренировался по максимуму, дрался до конца ради своей страны", — сказал Нургожай.

Напомним, Дияр Нургожай пополнил ростер UFC благодаря яркой победе нокаутом на Претендентской серии Даны Уайта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2172297-kazahi-nesluchaynye-lyudi-novichok-ufc-ob-uznavaemosti-kazahstanskih-boycov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie