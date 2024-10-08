UFC обновил рейтинг в дивизионе Шавката Рахмонова

Абсолютный бойцовский промоушен (UFC) опубликовал на своем официально сайте обновленный рейтинг во всех весовых категориях, передает корреспондент NUR.KZ.

В полусредней весовой категории, в которой выступает непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов, произошли изменения за пределами рейтинга топ-4

Так, американец Хоакин Бакли, который в это уикенд победил нокаутом Стивена Томсона улучшил позицию и поднялся на 9-е место. Его побежденный соперник спустился на 11-ю строчку.

Еще один американский файтер Колби Ковингтон потерял одну позицию и выпал из топ-5 рейтинга полусредневесов. На его пятое место поднялся Шон Брэди.

Рейтинг топ-10 полусредней весовой категории UFC:

Белал Мухаммад (США) - чемпион

1. Леон Эдвардс (Великобритания)

2. Камару Усман (США)

3. Шавкат Рахмонов (Казахстан)

4. Джек Делла Маддалена (Австралия)

5. Шон Брэди (США)

6. Колби Ковингтон (США)

7. Иэн Гэрри (Великобритания)

8. Гилберт Бернс (Бразилия)

9. Хоакин Бакли (США)

10.Джефф Нил (США)

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