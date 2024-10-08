UFC обновил рейтинг в дивизионе Шавката Рахмонова

Абсолютный бойцовский промоушен (UFC) опубликовал на своем официально сайте обновленный рейтинг во всех весовых категориях, передает корреспондент NUR.KZ.
В полусредней весовой категории, в которой выступает непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов, произошли изменения за пределами рейтинга топ-4
Так, американец Хоакин Бакли, который в это уикенд победил нокаутом Стивена Томсона улучшил позицию и поднялся на 9-е место. Его побежденный соперник спустился на 11-ю строчку.
Еще один американский файтер Колби Ковингтон потерял одну позицию и выпал из топ-5 рейтинга полусредневесов. На его пятое место поднялся Шон Брэди.
Рейтинг топ-10 полусредней весовой категории UFC:
Белал Мухаммад (США) - чемпион
- 1. Леон Эдвардс (Великобритания)
- 2. Камару Усман (США)
- 3. Шавкат Рахмонов (Казахстан)
- 4. Джек Делла Маддалена (Австралия)
- 5. Шон Брэди (США)
- 6. Колби Ковингтон (США)
- 7. Иэн Гэрри (Великобритания)
- 8. Гилберт Бернс (Бразилия)
- 9. Хоакин Бакли (США)
- 10.Джефф Нил (США)
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2171437-ufc-obnovil-reyting-v-divizione-shavkata-rahmonova/
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