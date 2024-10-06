Последнего соперника Шавката Рахмонова нокаутировали на UFC 307 (видео)

Американский боец смешанного стиля (ММА) Хоакин Бакли досрочно победил своего соотечественника Стивена Томпсона на турнире UFC 307, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в полусреднем весе (до 77,1 кг) закрывало предварительный кард шоу. Перед турниром Томпсон занимал девятое место в рейтинге дивизиона, Бакли — 11-е.

Поединок завершился в третьем раунде. Примерно за 2,5 минуты до финального гонга Бакли увернулся от атак Томпсона и нанес точный удар правой рукой в голову соперника. "Вандербой" упал на настил, после чего чего его оппонент провел добивание, а рефери остановил схватку.

Победа стала для Бакли пятой подряд. Всего за карьеру он выиграл 19 боев и уступил в шести.

Томпсон потерпел второе поражение кряду. В прошлом декабре он удушающим приемом уступил Шавкату Рахмонову, этот бой остается последним для казахстанца на данный момент. В активе американца суммарно 17 побед при восьми поражениях и одной ничьей.

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