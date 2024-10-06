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Последнего соперника Шавката Рахмонова нокаутировали на UFC 307 (видео)

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Бойцы ММА Хоакин Бакли и Стивен Томпсон (слева направо)
Хоакин Бакли и Стивен Томпсон (слева направо). Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Хоакин Бакли досрочно победил своего соотечественника Стивена Томпсона на турнире UFC 307, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в полусреднем весе (до 77,1 кг) закрывало предварительный кард шоу. Перед турниром Томпсон занимал девятое место в рейтинге дивизиона, Бакли — 11-е.

Поединок завершился в третьем раунде. Примерно за 2,5 минуты до финального гонга Бакли увернулся от атак Томпсона и нанес точный удар правой рукой в голову соперника. "Вандербой" упал на настил, после чего чего его оппонент провел добивание, а рефери остановил схватку.

Победа стала для Бакли пятой подряд. Всего за карьеру он выиграл 19 боев и уступил в шести.

Томпсон потерпел второе поражение кряду. В прошлом декабре он удушающим приемом уступил Шавкату Рахмонову, этот бой остается последним для казахстанца на данный момент. В активе американца суммарно 17 побед при восьми поражениях и одной ничьей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2170401-poslednego-sopernika-shavkata-rahmonova-nokautirovali-na-ufc-307/

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