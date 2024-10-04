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Чемпион UFC Алекс Перейра успешно сделал вес перед третьей защитой титула в году

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Чемпион UFC Алекс Перейра
Чемпион UFC Алекс Перейра: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразилец Алекс Перейра успешно прошел официальную процедуру взвешивания, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал UFC Eurasia.

Поединок Перейры против восьмого номера полутяжелого дивизиона Халила Раунтри младшего возглавит турнир UFC 307 в Солт Лэйк Сити (США), который состоится 6 октября.

Главный бой вечера, полутяжёлый вес: Алекс Перейра (92,99 кг) vs Халил Раунтри Мл. (92,99 кг)

Женский легчайший вес: Ракэль Пеннингтон (61,23 кг) vs Джулианна Пенья (61 кг)

Легчайший вес: Жозе Алдо (61,68 кг) vs Марио Баутиста (61,68 кг)

Средний вес: Роман Долидзе (84,14 кг) vs Кевин Холлэнд (84,14 кг)

Женский легчайший вес: Кетлин Виера (61,68 кг) vs Кайла Харрисон (61,68 кг)

Прелимы:

Полусредний вес: Стивен Томпсон (77,56 кг) vs Хоакин Бакли (77,33 кг)

Женский минимальный вес: Марина Родригез (52,38 кг) vs Ясмин Лусиндо (52,61 кг)

Лёгкий вес: Остин Хаббард (70,76 кг) vs Александр Хернандез (70,76 кг)

Средний вес: Цезар Алмейда (84,14 кг) vs Игорь Потеря (84,14 кг)

Ранние прелимы:

Полутяжёлый вес: Раян Спэнн (93,21 кг) vs Овинс Сент Прю (93,21 кг)

Женский минимальный вес: Карла Эспарза (52,38 кг) vs Тиша Пеннингтон (52,16 кг)

Полусредний вес: Курт МакГи (77,11 кг) vs Тим Минс (77,56 кг).

Отметим, что для "Чамы" поединок с Раунтри станет третьим боем в текущем году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2170135-chempion-ufc-aleks-pereyra-uspeshno-sdelal-ves-pered-tretey-zashchitoy-titula-v-godu/

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