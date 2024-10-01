Казахстанский спортсмен прошел взвешивание перед поединком за контракт с UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств, выступающий в полутяжелом весе, Дияр Нургожай прошел процедуру взвешивания перед боем в лиге претендентов главы UFC Даны Уайта, передает NUR.KZ.

Бой казахстанского файтера пройдет в ночь с 1-го на 2-е октября на турнире Dana White Contender Series в Лас-Вегасе. Соперником Дияра выступит польский боец Бартош Шевчук.

На взвешивание Нургожай и его оппонент уложились в лимит полутяжелого веса в 93,44 килограмма.

После процедуры взвешивания бойцы приняли участие в церемонии "face-to-face".

Напомним, Дияр Нургожай является чемпионом лиги смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Eagle FC.

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