Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда Ислам Махачев проведет следующий бой в UFC

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возвращение в октагон действующего чемпиона UFC в легкой весовой категории Ислама Махачева, сообщает NUR.KZ со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

В последний раз лучший боец организации вне весовых категорий дрался 1 июня против американца Дастина Порье в рамках главного события турнира UFC 302.

"Здесь [в UFC] всегда будут какие-то вызовы, новые претенденты на титул, — сказал Нурмагомедов. — Этот спорт растет очень быстро. Появляется много новых молодых ребят. Хорошие оппоненты для Ислама будут всегда. Ислам сейчас не только чемпион. Сейчас он лучший боец паунд фор паунд. Сегодня. UFC предложили нам бой. В январе. Мы его приняли. UFC очень скоро сделает анонс, где он пройдет, и кто будет соперником Ислама. Я сам анонс делать не буду, но могу сказать, что мы сфокусированы на январе", - заявил Хабиб.

Напомним, что чемпионские поединки проводятся в рамках номерных турниров, в январе ожидается UFC 311, однако официально он еще не был анонсирован. Ожидаемым соперником Махачева может выступить топ-1 легкого веса Арман Царукян.

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