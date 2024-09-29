Боец UFC нокаутировал соперника ударом коленом в голову (видео)

Французский боец смешанного стиля (ММА) Фарес Зиам оформил яркий нокаут на турнире UFC Fight Night 243, который принял Париж, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен открыл основной кард шоу поединком с американцем Мэттом Фреволой в легком весе (до 70,3 кг).

Бой завершился в третьем раунде. За две минуты до финального гонга Зиам в клинче у сетки развернул голову соперника и нанес ему мощный удар коленом, попав в челюсть.

Фревола рухнул на настил, из его рта выпала защитная капа. Рефери не сразу подбежал к спортсменам, поэтому Зиам успел нанести еще два добивающих удара.

После остановки поединка американцу долго оказывали медицинскую помощь. Он не вышел на официальное объявление результата и не смог самостоятельно покинуть октагон.

Для Зиама победа стала четвертой подряд. Фревола вышел на серию из двух поражений.

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