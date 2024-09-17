Бывший боец UFC из Казахстана заявил о переходе в новую лигу

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов поделился на своей странице в социальной сети X деталями продолжения своей карьеры в немецком промоушене Oktagon, передает NUR.KZ.

Спортсмен выложил на своей странице в социальной сети, в котором приветствует немецкий промоушен.

«Привет, Oktagon! Я Жалгас Жумагулов и я собираюсь уничтожать!», — заявил в своем обращении Жалгас Жумагулов.

В одной из лучших бойцовских лиг мира UFC казахстанский файтер провел семь поединков, где одержал одну победу и зафиксировал шесть поражений.

Напомним, что последний раз Жалгас Жумагулов проводил свой бой в начале этого года,24-го февраля на номерном турнире Naiza FC 57 в Алматы, и одержал победу над американским спортсменом Кливлендом Маклином единогласным решением судей.

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