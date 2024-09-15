“Спасибо моему родному Кыргызстану!”: Валентина Шевченко обратилась к болельщикам после возвращения титула

Чемпионка UFC в наилегчайшем женском весе из Кыргызстана Валентина Шевченко поблагодарила за поддержку своих болельщиков после завоевания титула, сообщает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал UFC Eurasia.

Напомним, файтерша одержала победу в чемпионском реванше над мексиканкой Алексой Грассо в рамках трилогии их противостояний.

Кыргызстанская спортсменка в послематчевом интервью Джо Рогану обратилась к своим фанатам на четырех языках. Сначала Шевченко на английском поблагодарила организацию, затем на испанском языке обратилась к мексиканским любителям ММА, после чего поблагодарила своих соотечественников на русском и отметила работу своих одноклубников из кэмпа Tiger Muay Thai & MMA на тайском языке.

“Это просто невероятно, хочу сказать большое спасибо всем моим болельщикам, всем, кто меня поддерживает, моему родному, солнечному Кыргызстану! Я вас всех люблю, обнимаю и надеюсь, что скоро увидимся!”, – заявила Шевченко.

Актуальный рекорд 36-летней Валентины Шевченко в ММА составляет 24 победы 4 поражения и одну ничью.

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