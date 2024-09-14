Валентина Шевченко провела последнюю дуэль взглядов перед трилогией с Алексой Грассо

Представительница Кыргызстана Валентина Шевченко провела дуэль взглядов с мексиканкой Алексой Грассо на турнире UFC 306, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу промоушена.

В ночь на субботу в Парадайсе (штат Невада, США) прошло церемониальное взвешивание участников шоу. Также спортсмена провели последние стердауны перед турниром.

Лицом к лицу встретились и Шевченко с Грассо. Им предстоит побиться в соглавном событии вечера за пояс в женском наилегчайшем весе, который принадлежит мексиканке. Бой станет третьим между соперницами. Предыдущие завершились победой Грассо и ничьей.

Завершили церемонию участники главного поединка UFC 306. В этом бою американец Шон О'Мэлли будет защищать титул в легчайшем весе, на который претендует грузин Мераб Двалишвили.

Ранее все участники турнира успешно прошли официальное взвешивание и уложились в лимиты своих категорий. Все поединки остались в силе.

Турнир UFC 306 пройдет в ночь на 15 сентября по казахстанскому времени.

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