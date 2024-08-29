Обидчик Жалгаса Жумагулова в UFC подписал контракт с казахстанской ММА-лигой

Бразильский файтер смешанного стиля Раулиан Пайва подписал контрактное соглашение с казахстанской ММА-лигой Alash Pride, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт промоушена.

Профессиональная статистика 28-летнего бойца составляет 22 победы и пять поражений. В период с 2019 по 2022 год бразилец провел семь поединков в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Пайва стал дебютным соперником в промоушене Даны Уайта для казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова в июле 2020 года. Тогда Раулиану удалось одержать победу над Жако единогласным судейским решением по итогу трехраундового поединка.

Вторым оппонентом из Казахстана в карьере Пайва стал Сергей Морозов, отечественному бойцу удалось нанести поражение южноамериканскому спортсмену раздельным вердиктом рефери.

Детали контракта Раулина Пайва с казахстанской лигой на данный момент неизвестны.

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