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"Я не верил, что у него получится": Шавкат Рахмонов бросил очередной вызов новому чемпиону UFC

Опубликовано:

Қазақстандық файтер Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов в интервью для YouTube-канала Submission Radio рассказал о своих намерениях завоевать чемпионский титул в UFC, сообщает NUR.KZ.

Напомним, действующим чемпионом полусредней весовой категории (до 77 килограммов), где сейчас выступает казахстанец, является американский файтер Белал Мухаммад.

Сам Рахмонов находится на третьей позиции в топе лучших после экс-чемпионов Леона Эдвардса и Камару Усмана.

"Я не верил, что у Белала получится, но он хорошо выступил. Он заслуженно стал чемпионом. Но есть одна вещь, которую ему нужно сделать - попытаться защитить титул против меня. Давайте посмотрим, кто лучший боец - он или я.
Каким я вижу наш бой с Белалом? Очень конкурентным. Это будет трудный бой. Он попытается навязать свой стиль. Белал выйдет за победой. Пусть для меня это будет не легко, но я верю, что выйду победителем из этого боя", - приводит слова Шавката Рахмонова "Спорт Шредингера".

В последний раз "Номад" выходил в октагон 17 декабря прошлого года, тогда ему удалось удосрочить Стивена Томпсона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2154640-ya-ne-veril-chto-u-nego-poluchitsya-shavkat-rahmonov-brosil-ocherednoy-vyzov-novomu-chempionu-ufc/

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