Дебютант UFC из Казахстана вышел на дуэль взглядов с флагом страны (видео)

Казахстанский боец смешанного стиля Николай Веретенников вышел на битву взглядов с американцем Дэнни Барлоу с государственным флагом, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал UFC Eurasia.
Бойцы встретятся в рамках основного карда турнира UFC Vegas 95 в Лас-Вегасе (США) в ночь с 11 на 12 августа. Поединок пройдет в рамках полусредней весовой категории (до 77,1 килограмма).
Напомним, что Барлоу провалил взвешивание, часть его гонорара перейдет в пользу казахстанца, который успешно сделал вес. При этом Веретенников принял вызов на бой на коротком уведомлении.
Статистика 34-летнего казахстанца в смешанных единоборствах (ММА) составляет 12 побед и четыре поражения. В последний раз он выходил в октагон 27 апреля и стал чемпионом промоушена UFL, где в титульном поединке нокаутировал Эшли Риса.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2147148-debyutant-ufc-nikolay-veretennikov-vyshel-na-bitvu-vzglyadov-s-flagom-kazahstana-video/