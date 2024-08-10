Дебютант UFC из Казахстана вышел на дуэль взглядов с флагом страны (видео)

Казахстанский боец смешанного стиля Николай Веретенников вышел на битву взглядов с американцем Дэнни Барлоу с государственным флагом, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал UFC Eurasia.

Бойцы встретятся в рамках основного карда турнира UFC Vegas 95 в Лас-Вегасе (США) в ночь с 11 на 12 августа. Поединок пройдет в рамках полусредней весовой категории (до 77,1 килограмма).

Напомним, что Барлоу провалил взвешивание, часть его гонорара перейдет в пользу казахстанца, который успешно сделал вес. При этом Веретенников принял вызов на бой на коротком уведомлении.

Статистика 34-летнего казахстанца в смешанных единоборствах (ММА) составляет 12 побед и четыре поражения. В последний раз он выходил в октагон 27 апреля и стал чемпионом промоушена UFL, где в титульном поединке нокаутировал Эшли Риса.

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